Ничушкин сыграет во втором матче с «Локомотивом»
После первого матча серии с «Локомотивом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов внес изменения в состав.
В первом звене с Александром Поповым и Кириллом Петровым выйдет Валерий Ничушкин. Во втором – Артем Ворошило, который сыграет с Джеффом Плэттом и Дмитрием Кугрышевым. Защитника Александра Кутузова заменит Григорий Панин.
Форварды Грег Скотт и Ян Муршак матч пропустят.
Второй матч серии пройдет сегодня в Москве.
Матч
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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