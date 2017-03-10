Ничушкин сыграет во втором матче с «Локомотивом»

После первого матча серии с «Локомотивом» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов внес изменения в состав.

В первом звене с Александром Поповым и Кириллом Петровым выйдет Валерий Ничушкин. Во втором – Артем Ворошило, который сыграет с Джеффом Плэттом и Дмитрием Кугрышевым. Защитника Александра Кутузова заменит Григорий Панин.

Форварды Грег Скотт и Ян Муршак матч пропустят.

Второй матч серии пройдет сегодня в Москве.