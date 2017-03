Сборная Германии в марте проведет товарищеские матчи с Бразилией и Испанией

Сборная Германии в марте в рамках товарищеских матчей сыграет с командами Бразилии и Испании.

Встреча с испанцами пройдет 23 марта в Дюссельдорфе. В последний раз команды встречались в ноябре 2014 года, также в товарищеском матче, тогда победу одержали подопечные Йахима Лева со счетом 1:0, единственный мяч забил Тони Кроос.

А бразильцев немцы примут 27 марта. Последний раз сборные встречались в полуфинале чемпионата мира-2014 в Бразилии, где Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1.

Reigning champions Germany are set to relive some 🇿🇦&🇧🇷 #WorldCup memories as a warm-up for Russia 2018!

🇩🇪🆚🇪🇸: 23 Mar 18

🇩🇪🆚🇧🇷: 27 Mar 18 pic.twitter.com/LbkvFrgzpC