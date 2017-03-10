В продаже появятся брендированные PS4 для фанатов «Зенита», «Спартака» и «ЦСКА»
PlayStation Россия в своем твиттере показала линейку брендированных PS4 и геймпадов для фанатов «Зенита», «Спартака» и «ЦСКА».
Компания Rainbo в партнерстве с @zenit_spb, @fcsm_official и @PFC_CSKA_MOSCOW запустила шикарную линейку брендированных PS4 и геймпадов! pic.twitter.com/To43plwMI3— PlayStation Россия (@PlayStationRU) 10 марта 2017 г.
Приобрести брендированные консоли можно будет в фирменных магазинах клубов.
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