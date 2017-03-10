Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В продаже появятся брендированные PS4 для фанатов «Зенита», «Спартака» и «ЦСКА»

Комментарии

PlayStation Россия в своем твиттере показала линейку брендированных PS4 и геймпадов для фанатов «Зенита», «Спартака» и «ЦСКА».

Приобрести брендированные консоли можно будет в фирменных магазинах клубов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер Natus Vincere по CS:GO покинул командуСергей «starix» Ищук покинул пост тренера состава Natus Vincere по CS:GO.Организация Fantastic Five прекратила свою деятельностьОрганизация Fantastic Five объявила о прекращении своей деятельности.Данил «Dendi» Ишутин: Сказать честно, для меня не ясно, где именно сейчас находится СНГ на мировой аренеИгроки команды Natus Vincere поделились ожиданиями от закрытых СНГ-квалификациях к The Kiev Major.Определились победители квалификаций в Южной и Северной Америке к The Kiev MajorОпределились победители вторых открытых квалификаций в Южной и Северной Америке к турниру The Kiev Major.BeanBoys победила в европейской квалификации к The Kiev MajorКоманда BeanBoys стала победителем второй открытой европейской квалификации к турниру The Kiev Major.Hive прошла в закрытую СНГ-квалификацию к The Kiev MajorКоманда Hive победила во второй открытой СНГ-квалификации к турниру The Kiev Major.ФК «Лион» подписал четырех игроков по FIFA Online 3Французский футбольный клуб «Лион» подписал контракты с четырьмя китайскими киберфутболистами.Team Bazaar.Youth стала победителем открытой квалификации в ЮВА к The Kiev MajorКоманда Team Bazaar.Youth победила во второй открытой квалификации в Юго-Восточной Азии к турниру The Kiev Major.Отец Филипа «Neo» Кубски: Virtus.pro нужен психолог, как в AstralisОтец игрока Virtus.pro Филипа «Neo» Кубски Януш Кубски в интервью ведущей канала Virtus.pro Марии Ермолиной рассказал, как Филип начал свою карьеру, какие преграды стояли у него на пути и что он думает об организации тренировочного процесса в командах.КБУ закончила выступление на квалификации к The Kiev MajorКоманда КБУ покинула открытую СНГ-квалификации к турниру The Kiev MajorСтал известен формат закрытых СНГ-квалификации к The Kiev MajorСтал известен формат закрытых СНГ-квалификации к турниру The Kiev Major.Team MAX победила в открытой китайской квалификации к The Kiev MajorКоманда Team MAX победила во второй китайской квалификации к турниру The Kiev Major.Team Liquid примет участие в cs_summitКоманда Team Liquid получил прямое приглашение на турнир cs_summit.Девушка впервые сыграет в закрытой квалификации к The Kiev MajorИгрок команды Wheel Whreck While Whistling Мариэль «Layla» Луиз станет первой девушкой, которая примет участие в региональной квалификации к турниру от Valve.Newbee получила приглашение на The Manila MastersКитайский коллектив Newbee получил прямое приглашение на турнир The Manila Masters по Dota 2.Илья «Lil» Ильюк: Уровень открытых квалификаций очень расстраиваетИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением об уровне команд в открытой квалификации к The Kiev Major.Определились победители квалификаций в Южной и Северной Америке к The Kiev MajorОпределились победители первых открытых квалификаций в Южной и Северной Америке к турниру The Kiev Major.Prodota Gaming пробилась в закрытую европейскую квалификацию к The Kiev MajorКоманда Prodota Gaming стала победителем первой открытой европейской квалификации к турниру The Kiev Major.Double Dimension победила в открытой квалификации в СНГ к The Kiev MajorКоманда Double Dimension стала победителем первой открытой квалификации в СНГ к турниру The Kiev Major.Новый ведущий Ruhub: Европу и СНГ должны были разделить с самого начала, как только появились турнирыНовый ведущий студии аналитики RuHub Владимиром «Vovapain» Толмачев в интервью CyberSport.ru рассказал о первом опыте работы на крупных турнирах, а также поделился мнением о разделении Европы и СНГ на два региона.
Футбол
Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в Томске
MMA
Дэйна Уайт: Идет работа по организации турнира UFC в России
Биатлон
Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезон
Биатлон
Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте
все новости