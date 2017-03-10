СКА – «Динамо». Еременко – в воротах, Робинсон сыграет во втором звене
Тренерский штаб московского
«Динамо» определился с составом команды на второй матч четвертьфинальной серии
плей-офф КХЛ против СКА.
В воротах сыграет Александр Еременко, в запасе остался
Александр Лазушин.
Первое звено:
Рылов - Никулин, Карсумс - Терещенко - Карпов;
Второе звено: Кутейкин
- Робинсон, Тарасов - Цветков - Галимов;
Третье звено:
Вишневский - Хиетанен, Кокарев - Горовиков - Подшендялов;
Четвертое звено:
Миронов, Чебыкин - Брюквин - Игумнов, Кокуев.
Напомним, матч пройдет 10 марта в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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