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СКА – «Динамо». Еременко – в воротах, Робинсон сыграет во втором звене

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Тренерский штаб московского «Динамо» определился с составом команды на второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против СКА.

В воротах сыграет Александр Еременко, в запасе остался Александр Лазушин.

Первое звено: Рылов - Никулин, Карсумс - Терещенко - Карпов;

Второе звено: Кутейкин - Робинсон, Тарасов - Цветков - Галимов;

Третье звено: Вишневский - Хиетанен, Кокарев - Горовиков - Подшендялов;

Четвертое звено: Миронов, Чебыкин - Брюквин - Игумнов, Кокуев.

Напомним, матч пройдет 10 марта в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Динамо

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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