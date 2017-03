Полузащитник «Андерлехта» Станчу – лучший игрок дня в Лиге Европы

Полузащитник «Андерлехта» Николаэ Станчу признан лучшим игроком первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гол 23-летнего румына принес выездную победу бельгийскому клубу в матче с АПОЭЛ.

You have voted Nicolae Stanciu as your #UEL Player of the Week 👏👏👏 pic.twitter.com/peNpPBMR7h