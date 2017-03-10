Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WADA недовольно избранием Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство настороженно восприняло новое назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Конечно это решение российских властей - назначать членов правления, но агентство передаст эту информацию в свой Независимый наблюдательный комитет, который даст этому факту свою оценку», - говорится в заявлении WADA. 

А генеральный директор WADA Оливье Ниггли посетовал на то, что реформы антидопинговой системы в России идут не теми темпами, на которые рассчитывала организация.

Ранее Елена Исинбаева не раз подвергала жесткой критике деятельность WADA и санкции в отношении российских легкоатлетов.

Напомним, также Исинбаева является президентом благотворительного фонда, деятельность которого направлена на развитие массового, детского спорта и пропаганду здорового образа жизни, а также членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева: У российских спортсменов будут брать гораздо больше допинг-проб, чем у представителей других странДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от дальнейшей работы РУСАДА.РУСАДА объявило конкурс на вакансию гендиректораРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило конкурс на должность генерального директора организации.Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева избрана на пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работатьГенеральный директор WADA Оливье Ниггли оценил работу Российского антидопингового агентства за последнее время.Правительство выделит РУСАДА субсидии в размере 1,67 миллиарда рублей в течение трех летНа официальном сайте правительства России опубликовано постановление №248 от 3 марта 2017 года о порядке субсидирования Российского антидопингового агентства «РУСАДА».И.о. гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в оставкуИсполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, который во вторник участвовал в Общем собрании учредителей РУСАДА.Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спортаДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта.Владимир Уйба: Внесение кофеина в лист ожидания ВАДА трудно для пониманияРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что внесение кофеина в список веществ, которые находятся на мониторинге Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), трудно для понимания.Владимир Уйба: ФМБА продолжит исследования мельдония, чтобы вывести его из допингового спискаРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба заявил, что ФМБА будет продолжать исследования мельдония, чтобы в перспективе вывести его из списка запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов.Глава WADA: Заявление Владимира Путина - важнейший шаг России в правильном направленииГлава WADA Крэйг Риди прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который признал наличие в стране проблемы употребления допинга отдельными спортсменами.Дмитрий Свищев о WADA: Работа с информаторами – удел слабыхЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение WADA о создании программы о поддержке информаторов. Он считает, что организация показывает свою беспомощность в борьбе с допингом.Войны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеВойны не будет: Россия и WADA подписали мирное соглашениеИменно такой вывод следует из сегодняшнего выступления Президента России и более ранних заявлений представителей МОК и WADA.Владимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоВладимир Путин: Надо признать, что у нас есть достоверные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемоПрезидент России Владимир Путин на совещании в Красноярске о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года высказался о проблеме допинга в России.Александр Жуков: WADA и Макларен были введены в заблуждение показаниями РодченковаПрезидент ОКР Александр Жуков в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что WADA и Ричард Макларен были введены в заблуждение данными бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.Информатор WADA Юлия Степанова не отобралась на зимний чемпионат ЕвропыБегунья на средние дистанции Юлия Степанова не прошла квалификацию для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде.Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточноПрезидент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.Дмитрий Свищев: Здравый ум начал брать верх над бредом из доклада МакларенаЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев считает, что признание Всемирным антидопинговым агентством (WADA) недостаточности доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена является началом движения в сторону реабилитации отечественного спорта.Павел Колобков: Оценка WADA по докладу Макларена исчерпывающая и в комментариях не нуждаетсяМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера по докладу Ричарда Макларена.WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада МакларенаВсемирное антидопинговое агентство пришло к выводу о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в СочиДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.
Футбол
Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в Томске
MMA
Дэйна Уайт: Идет работа по организации турнира UFC в России
Биатлон
Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезон
Биатлон
Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте
все новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
РУСАДА
РУСАДА
WADA
WADA