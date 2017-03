WADA недовольно избранием Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство настороженно восприняло новое назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Конечно это решение российских властей - назначать членов правления, но агентство передаст эту информацию в свой Независимый наблюдательный комитет, который даст этому факту свою оценку», - говорится в заявлении WADA.

А генеральный директор WADA Оливье Ниггли посетовал на то, что реформы антидопинговой системы в России идут не теми темпами, на которые рассчитывала организация.

Yelena Isinbayeva's election to a key role within Russia's anti-doping agency has been criticised by Wada



