На 84-м году жизни скончался старейший чемпион Формулы-1

Чемпион Формулы-1 Джон Сертиз скончался в Лондоне в возрасте 83 лет, сообщает Motorsport.com.

Сертиз проходил длительное лечение в госпитале святого Георга от респираторного заболевания.

«Джон был любящим мужем, отцом, братом и другом. Также он был одним из по-настоящему великих представителей автоспорта. Он показывал реальный пример человека, который неустанно идет к новым вершинам и продолжает бороться до самого конца», - говорится в заявлении семьи.

Напомним, в «Королевские гонки» британец пришел в 1960 году, а уже спустя четыре года за рулем «Феррари» стал чемпионом мира. До этого выступал в мотогонках и становился чемпионом в 1956, 1958-1960 годах. Джон - единственный гонщик, который становился чемпионом и в мото и в автогонках.

В 2008-м гонщик был награжден званием Командора Британской империи, а после смерти Джека Брэбэма в 2014-м стал старейшим живущим чемпионом мира.