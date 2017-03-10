Елена Исинбаева: У российских спортсменов будут брать гораздо больше допинг-проб, чем у представителей других стран

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась ожиданиями от дальнейшей работы РУСАДА.

- У российских спортсменов будут брать гораздо больше образцов допинг-проб, чем у спортсменов из других стран. Думаю, мы должны с этим согласиться. Даже чисто технически это очень непростая задача. Для вашего понимания: английское антидопинговое агентство (UKAD), которое в настоящий момент осуществляет контроль в нашей стране, взяло за прошлый год порядка 3000 проб. Увеличить данный объем можно только вернув соответствие РУСАДА.

У нас есть «дорожная карта», согласованная с WADA. Мы ожидаем, что в мае они объявят о восстановлении статуса РУСАДА, - рассказала Исинбаева в интервью RT.

Напомним, 9 марта Елена Исинбаева была избрана главной наблюдательного совета РУСАДА.



