Матвей Елисеев: Хотелось бы вернуться к декабрьским результатам
Биатлонист сборной
России Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе
Кубка мира в финском Контиолахти.
«По гонкам соскучился. В последние две недели хоть и бежал и
в Сочи, и тут, состояние было не очень хорошее и это было трудно назвать
гонками в моем исполнении. Хотелось бы вернуться к декабрьским результатам.
Самочувствие тут гораздо лучше, но две последние горы
выбивают. Тяжеловато пока что.
Стартовую группу я не выбирал, результаты не позволяют.
Считаю, что мне повезло с группой. Сейчас солнце вышло, и последнюю гору сильно
растопит», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня Матвей занял лишь 27-е место в спринте,
допустив один промах. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.
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