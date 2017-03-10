Матвей Елисеев: Хотелось бы вернуться к декабрьским результатам

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«По гонкам соскучился. В последние две недели хоть и бежал и в Сочи, и тут, состояние было не очень хорошее и это было трудно назвать гонками в моем исполнении. Хотелось бы вернуться к декабрьским результатам.

Самочувствие тут гораздо лучше, но две последние горы выбивают. Тяжеловато пока что.

Стартовую группу я не выбирал, результаты не позволяют. Считаю, что мне повезло с группой. Сейчас солнце вышло, и последнюю гору сильно растопит», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Матвей занял лишь 27-е место в спринте, допустив один промах. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.