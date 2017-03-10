Гаджи Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»
Главный тренер «Амкара»
Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».
- С «Зенитом» нам надо играть более качественно и зрелищно. Соперник
обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас
нет шансов. В «Амкаре» достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для
того, чтобы выиграть или сыграть вничью, - сказал Гаджиев в эфире «Эха Перми».
Напомним, матч «Амкар» - «Зенит» пройдет 12 марта в Перми и
начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, на первом месте идет «Спартак» с 41 очком. «Амкар» с 27 очками занимает восьмое место.
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Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция