Гаджи Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».

- С «Зенитом» нам надо играть более качественно и зрелищно. Соперник обладает составом чуть более мастеровитым, чем мы. Но это не значит, что у нас нет шансов. В «Амкаре» достаточно неплохие игроки и подготовленная команда для того, чтобы выиграть или сыграть вничью, - сказал Гаджиев в эфире «Эха Перми».

Напомним, матч «Амкар» - «Зенит» пройдет 12 марта в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, на первом месте идет «Спартак» с 41 очком. «Амкар» с 27 очками занимает восьмое место.

«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда