Матч «Амкар» – «Зенит» покажут в 20-ти странах
Матч 19-го тура
чемпионата России по футболу «Амкар» - «Зенит» покажут в двадцати странах,
сообщает официальный сайт петербуржцев.
Телезрители из России смогут увидеть встречу в прямом эфире
канала «Наш футбол» с комментариями Федора Погорелова.
Кроме того, игру будут транслировать в следующих странах:
Австрия — sportdigital
Ангола — Sport.TV África 2
Босния и Герцеговина — SportKlub 1 Serbia
Германия — sportdigital
Гонконг — Cable TV Channel 203 HD, Soccer Betting Channel 64
Кабо Верде — Sport.TV África 2
Кипр — Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 1
Литва — Sport1 Lithuania
Македония — SportKlub 1 Serbia
Мозамбик — Sport.TV África 2
ОАЭ — Abu Dhabi Sports 3 HD
Польша — Polsat Sport Extra
Португалия — Sport TV1
Румыния — Digi Sport 2 Romania
Сербия — SportKlub 1 Serbia
Словения — SportKlub 1 Slovenia
Турция — Tivibu Spor 1
Украина — Спорт 1
Черногория — SportKlub 1 Serbia
Швейцария — sportdigital
Напомним, матч «Амкар» - «Зенит» пройдет в Перми в воскресенье, 12 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция