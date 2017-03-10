Российская футбольная Премьер-Лига объявила, что «РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» стартует 31 марта в Казани.



В турнире примут участие киберспортсмены из 16 клубов Российской футбольной Премьер-Лиги и 4 игрока, прошедшие отбор в двух квалификационных раундах чемпионата.



19 марта состоится жеребьевка соревнований. Групповой этап стартует 31 марта, а 1 апреля пройдут матчи плей-офф и финал.



Победитель «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» представит Россию на отборочном этапе мирового Чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP. Компания EA SPORTS предоставит чемпиону право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL.



2 апреля пройдет Международный турнир по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017 на призы мэра Казани. Две сборные команды представят лучших из лучших. Представителями России станут победитель и призеры «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу» и футбольный клуб «Рубин». В состав мировой сборной войдут киберфутболисты от «Пари Сен-Жермен» (действующие чемпионы мира по киберфутболу), «Вольфсбурга», «Манчестер Сити» и «Ромы».



Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, страницах ВК «Наш Футбол», YouTube «Наш Футбол» и Twitch, а также на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях.



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