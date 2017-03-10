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Якуб Ворачек: Посмотрим, как НХЛ остановит Овечкина, рвущегося на Олимпиаду

Источник:  CSN PhillyКомментарии

Нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек недоволен тем, что игроки НХЛ могут пропустить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

- Это просто глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем на Игры. Никто не хочет, чтобы он туда ехал. А игроки хотят поехать.

Это Олимпиада. Это не только вопрос бизнеса. Ты хочешь быть частью Игр, и, поверьте, хоккеисты хотят туда поехать. А те, кто не попадет в сборные, получат неделю отдыха. Если у тебя есть синяки и травмы, будет время их подлечить. Я гарантирую, все игроки хотят на Олимпиаду. И я посмотрю на то, как НХЛ будет останавливать Овечкина, других русских игроков. Попробуйте им сказать, что они не имеют права ехать, - заявил Ворачек.

Напомним, игроки НХЛ принимают участие в олимпийских турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (2002, 2010, 2014), и по разу - чехи (1998) и шведы (2006).

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