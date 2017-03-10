Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне

В испанской Барселоне завершились вторые предсезонные тесты, лучшее время на которых показал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен.

37-летний финн стал единственным пилотом, который вышел из одной минуты 19 секунд, показав время 1:18, 634. Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.19,438). Замкнул тройку лидеров партнер Даниила Квята по команде «Торо Россо» Карлос Сайнс (1.19,837).

Лидером по пройденной дистанции стал дебютант «Королевский гонок» из «Уильямса» Лэнс Стролл, 18-летний канадец проехал 130 кругов. На круг меньше у Сайнса-младшего и 128 кругов в активе Серхио Переса («Форс Индия»).

Напомним, первый этап чемпионата «Формулы-1» 2017 года пройдет с 24 по 26 марта в австралийском Мельбурне.

Формула-1

Тесты

Барселона (Испания)

4-й день

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.18,634 (108 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,804 (69)

3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,203 (129)

4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,211 (53)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,216 (52)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,251 (45)

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,482 (128)

8. Джолион Палмер («Рено») +1,571 (43)

9. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,701 (130)

10. Ромен Грожан («Хаас») +2,476 (76)

11. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,755 (43)

12. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,036 (59)

13. Паскаль Верляйн («Заубер») +4,893 (42)