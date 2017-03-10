Алексей Терещенко: В первом периоде матча против СКА «Динамо» подвели удаления

Нападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о первом периоде второго матча плей-офф КХЛ против СКА.

– Удаления нас подвели, а свои моменты надо было использовать. Будем играть дальше и стараться выиграть, – сказал Терещенко в эфире Life 78.

Напомним, матч СКА – «Динамо» проходит в Петербурге, после первого периода счет 2:0 в пользу армейцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.