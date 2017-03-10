Алексей Терещенко: В первом периоде матча против СКА «Динамо» подвели удаления
Нападающий «Динамо»
Алексей Терещенко поделился мнением о первом периоде второго матча плей-офф КХЛ
против СКА.
– Удаления нас подвели, а свои моменты надо было
использовать. Будем играть дальше и стараться выиграть, – сказал Терещенко в
эфире Life 78.
Напомним, матч СКА – «Динамо» проходит в Петербурге, после первого периода счет 2:0 в пользу армейцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Динамо - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)2-й период
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически