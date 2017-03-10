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Алексей Терещенко: В первом периоде матча против СКА «Динамо» подвели удаления

Источник:  Life 78Комментарии

Нападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о первом периоде второго матча плей-офф КХЛ против СКА.

– Удаления нас подвели, а свои моменты надо было использовать. Будем играть дальше и стараться выиграть, – сказал Терещенко в эфире Life 78.

Напомним, матч СКА – «Динамо» проходит в Петербурге, после первого периода счет 2:0 в пользу армейцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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