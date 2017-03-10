Антон Шипулин: Прошу прощения у болельщиков за плохое выступление

Российский биатлонист Антон Шипулин извинился перед болельщиками за свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«В спорте бывает разное...Сегодня я опять выступил плохо. Прошу прощения за это у болельщиков. Завтра, возможно, будет лучше... В этом и есть весь спорт. Я был очень расстроен результатом, но когда приезжаешь в отель, и жена скидывает такое фото, забываешь обо всем!

Понимая, что в этом твоя главная победа. И пусть сегодня не повезло, пусть сегодня ты хуже других... А вот есть где-то там далеко-далеко человечек, ради которого ты готов стараться и забыть все неудачи... В мыслях только одно: завтра я встану и буду бороться до конца, до победного, чтоб сын, жена, семья мной гордились», – написал в инстаграме Шипулин.

Напомним, сегодня Антон Шипулин занял лишь 29-е место в спринте, допустив три промаха. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.