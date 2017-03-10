«Водник» обыграл «Уральский Трубник» и другие матчи дня
В пятницу прошли вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Напомним, что серии длятся до трех побед одной из команд. Третьи матчи пройдут 14 марта.
Хоккей с мячом
Чемпионат России
Плей-офф
1/4 финала
Вторые матчи
«СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» – 10:6 (счет в серии: 2-0)
«Байкал-Энергия» — «Кузбасс» – 9:4 (счет в серии: 2-0)
«Енисей» — «Волга» – 7:3 (счет в серии: 2-0)
«Уральский Трубник» — «Водник» – 2:7 (счет в серии: 1-1)
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