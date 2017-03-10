«Водник» обыграл «Уральский Трубник» и другие матчи дня

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Сергей Наумов: Скандальный матч «Водника» и «Байкала-Энергии» – плевок в лицо болельщикам Известный тренер, экс-чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Наумов прокомментировал скандальный матч «Водника» и «Байкал-Энергии».

Автор 11 голов в свои ворота дисквалифицирован на полгода, начальник «Водника» – на 2,5 года КДК Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) принял решение о дополнительных наказаниях по итогам скандального матча чемпионата России «Водник» - «Байкал-Энергия».

Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России принял сегодня решение о дисквалификации главного тренера архангельского «Водника» Игоря Гапановича и тренера иркутского «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина на 2,5 года за скандальный матч команд в чемпионате России, сообщает ТАСС.

Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» переиграют, виновных накажут во вторник 27 февраля, состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России, на котором были рассмотрены материалы дела по матчу XXV Чемпионата России «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск), состоявшегося в воскресенье в Архангельске.

Результат матча «Водник» – «Байкал-Энергия» аннулирован Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат игры второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом- Энергией». Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

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