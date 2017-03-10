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«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) посетили ночной клуб.

«Матюиди и Верратти в ночном клубе за два дня до матча с «Барселоной»? Это оскорбление для игроков и клуба. Позор тем, кто распространяет слухи без проверки информации. Таким источникам нет никакого доверия», - говорится на официальном сайте ПСЖ.

Напомним, ранее французское издание L’Equipe сообщило о том, что футболисты покинули базу команды и отправились на вечеринку с участие певицы Рианны.

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