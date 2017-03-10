«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»
Пресс-служба «Пари
Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и
Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»
(1:6) посетили ночной клуб.
«Матюиди и Верратти в
ночном клубе за два дня до матча с «Барселоной»? Это оскорбление для игроков и
клуба. Позор тем, кто распространяет слухи без проверки информации. Таким
источникам нет никакого доверия», - говорится на официальном сайте ПСЖ.
Напомним, ранее французское издание L’Equipe сообщило о том, что футболисты покинули базу команды и отправились на вечеринку с участие певицы Рианны.
10 марта 2017 г.
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