Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Как и неделей ранее в Пхенчхане, Экхофф закрыла в спринте все 10 мишеней.

Второй сегодня стала семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер. Она допустила одну ошибку на стрельбе из положения стоя и уступила норвежке 18 секунд.

Третьей стала представительница Белоруссии Дарья Домрачева, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Четвертое место заняла россиянка Дарья Виролайнен, в текущем сезоне выигравшая общий зачет Кубка IBU.



Напомним, ранее мужской спринт в Финляндии выиграл Мартен Фуркад.

В субботу, 11 марта в Контиолахти состоятся две гонки преследования.





