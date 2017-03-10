Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертая
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Как и неделей ранее в Пхенчхане, Экхофф закрыла в спринте все 10 мишеней.
Второй сегодня стала семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер. Она допустила одну ошибку на стрельбе из положения стоя и уступила норвежке 18 секунд.
Третьей стала представительница Белоруссии Дарья Домрачева, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Четвертое место заняла россиянка Дарья Виролайнен, в текущем сезоне выигравшая общий зачет Кубка IBU.
Напомним, ранее мужской спринт в Финляндии выиграл Мартен Фуркад.
В субботу, 11 марта в Контиолахти состоятся две гонки преследования.
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