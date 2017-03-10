«Арсенал» впервые в истории обыграл «Урал»
В матче 19-го тура
чемпионата России «Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.
В составе победителей
оба мяча забил Федерико Расич.
Стоит отметить, что уральцы с 64-й минуты играли в меньшинстве, Грегор Балажиц получил вторую желтую за грубый подкат и покинул поле.
Добавим, что тульская команда впервые в истории одержала победу над «Уралом». В предыдущих трех матчах дважды побеждали екатеринбуржцы и одна встреча завершилась ничьей.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.
«Урал» с 17-ю очками
занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й
строчке, имея в активе на два балла меньше.
В следующем туре «канониры»
отправятся в Санкт-Петербург, где 19 марта сыграют с «Зенитом», а команда из
Екатеринбурга днем ранее примет «Рубин».
Чемпионат России
19-й тур
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)
Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу
Предупреждения:
Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61
Удаления:
нет - Балажиц, 65
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция