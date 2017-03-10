«Арсенал» впервые в истории обыграл «Урал»

В матче 19-го тура чемпионата России «Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.

В составе победителей оба мяча забил Федерико Расич.

Стоит отметить, что уральцы с 64-й минуты играли в меньшинстве, Грегор Балажиц получил вторую желтую за грубый подкат и покинул поле.

Добавим, что тульская команда впервые в истории одержала победу над «Уралом». В предыдущих трех матчах дважды побеждали екатеринбуржцы и одна встреча завершилась ничьей.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.

«Урал» с 17-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе на два балла меньше.

В следующем туре «канониры» отправятся в Санкт-Петербург, где 19 марта сыграют с «Зенитом», а команда из Екатеринбурга днем ранее примет «Рубин».

Чемпионат России

19-й тур