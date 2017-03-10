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Сергей Косилов назначен заместителем министра спорта РФ

Источник:  Официальный сайт Правительства РФКомментарии

Сергей Косилов назначен заместителем министра спорта Российской Федерации, сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Назначить Косилова Сергея Васильевича заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее Косилов был заместителем директора ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Минспорта.

Напомним, Министром спорта РФ является Павел Колобков. Помимо Косилова, должности заместителя министра спорта занимают Павел Новиков и Марина Томилова.


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