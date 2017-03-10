Олег Знарок: Заменить Коскинена на игры в Москве? Мы подумаем

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

- После первой игры говорили, что сказался долгий перерыв между сериями. Сейчас как объяснить не очень удачное начало?

- Волнение, а так - неплохо двигались сегодня. Ребята собирались на реванш, поэтому это сказалось на начале матча.

- Сегодня Коскинен пропустил, в прошлом матче тоже. Шестеркин может получить шанс в Москве?

- Мы подумаем, – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом :. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.

«Кутейкин забьет и от лицевой». Кто выиграл дуэль троллей: Орешкин или Знарок?