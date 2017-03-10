Олег Знарок: Заменить Коскинена на игры в Москве? Мы подумаем
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
- После первой игры говорили, что сказался долгий перерыв между сериями. Сейчас как объяснить не очень удачное начало?
- Волнение, а так - неплохо двигались сегодня. Ребята собирались на реванш, поэтому это сказалось на начале матча.
- Сегодня Коскинен пропустил, в прошлом матче тоже. Шестеркин может получить шанс в Москве?
- Мы подумаем, – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом :. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.
Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.
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Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция