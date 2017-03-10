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Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинстве

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением о поражении от СКА (1:2) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

– Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты удалений. Будем просматривать эти ошибки, недоработки. Мы работали до конца, старались. Не хватило и реализации большинства.

– Почему у Кутейкина нет установки больше бросать от красной линии, из своей зоны? Фартит же.
– Странные вопросы какие-то. Он делает свою работу: сегодня от красной линии забил, завтра забьет от лицевой.

– Что именно у вас не получилось в большинстве? Вы не только не забили, но и пропустить могли.
– Я же сказал: 22 минуты! Мы больше оборонялись, поэтому и не получилось, – передает слова Орешкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.

«Кутейкин забьет и от лицевой». Кто выиграл дуэль троллей: Орешкин или Знарок?

Матч

СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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