Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинстве

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин поделился мнением о поражении от СКА (1:2) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

– Не так просто выиграть, когда у тебя 22 минуты удалений. Будем просматривать эти ошибки, недоработки. Мы работали до конца, старались. Не хватило и реализации большинства.

– Почему у Кутейкина нет установки больше бросать от красной линии, из своей зоны? Фартит же.

– Странные вопросы какие-то. Он делает свою работу: сегодня от красной линии забил, завтра забьет от лицевой.

– Что именно у вас не получилось в большинстве? Вы не только не забили, но и пропустить могли.

– Я же сказал: 22 минуты! Мы больше оборонялись, поэтому и не получилось, – передает слова Орешкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.

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