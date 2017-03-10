Александр «XBOCT» Дашкевич: Меня сразу заинтересовал этот проект и мы довольно быстро договорились с «Анжи»

Киберспортсмен «Анжи» Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью «Известиям» рассказал о своем сотрудничестве с клубом.



«Меня сразу заинтересовал этот проект и мы довольно быстро договорились с «Анжи» обо всех условиях. Понравилось, что клуб сам проявлял инициативу и был очень заинтересован в нашем сотрудничестве.



Учитывая, что содержание всей киберспортивной команды обходится намного дешевле, чем оплата контракта одного футболиста, почему бы не попробовать развиваться в этом направлении?



К подбору игроков отношусь очень ответственно, хочется подобрать самых сильных. Но проблема в том, что у нас, как и в футболе, есть нечто похожее на трансферные окна. То есть, чтобы участвовать в крупных соревнованиях, нужно утвердить состав заблаговременно. Сейчас заявлять игроков уже поздно, поэтому придётся ждать месяц-полтора, пока удастся подобрать хороших киберспортсменов», — сказал Дашкевич.



Руководитель отдела киберспорта «Анжи» Мурад Алиев заявил, что клуб также планирует подписать игроков по Hearthstone и Counter-Strike.



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