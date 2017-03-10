Сергей Широков: СКА не ждал легкой серии с «Динамо»
Нападающий СКА Сергей Широков поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
- Что изменили после первого матча?
- Поправили, разобрали. Но нужно играть лучше.
- Что не получилось в большинстве? Два удачно, а
потом нет.
- Так что не получилось? Два гола забили - победили.
- «Динамо» начало очень активно. Почему
так просели на старте?
- Небольшая нервозность была, хотели начать по-другому вторую игру. Но вратарь нас выручил. Дальше играли как хотели. Все понимали, что нужно выигрывать второй домашний матч. Но мы и не ждали легкой серии.
- «Динамо» дома как-то будет отличаться?
- В Москве игры будут в таком же ключе, вязкие, – передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы
забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.
Счет в серии стал 1–1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция