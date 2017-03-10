Сергей Широков: СКА не ждал легкой серии с «Динамо»

Нападающий СКА Сергей Широков поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

- Что изменили после первого матча?

- Поправили, разобрали. Но нужно играть лучше.

- Что не получилось в большинстве? Два удачно, а потом нет.

- Так что не получилось? Два гола забили - победили.

- «Динамо» начало очень активно. Почему так просели на старте?

- Небольшая нервозность была, хотели начать по-другому вторую игру. Но вратарь нас выручил. Дальше играли как хотели. Все понимали, что нужно выигрывать второй домашний матч. Но мы и не ждали легкой серии.

- «Динамо» дома как-то будет отличаться?

- В Москве игры будут в таком же ключе, вязкие, – передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1–1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.