Андрей Зубарев: В серии СКА – «Динамо» все может перевернуться в любой момент
Защитник СКА Андрей Зубарев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
- Серия продолжается, переезжает в Москву.
- Удивило ли «Динамо» по сравнению с прошлой игрой? Что изменили в своей игре?
- Они продолжают играть в своем стиле, мы свои нюансы поменяли. Кто понимает хоккей, тот видел.
- Чем можно объяснить шайбу, пропущенную с центра площадки?
- Сильным броском и удачным отскоком. Вратаря нельзя винить.
- Вам как специалисту по зачистке пятачков «Динамо» больше проблем доставляет, больше калорий теряете?
- Я без пульсометра, если честно, играю (смеется). Это плей-офф, здесь любая команда подходит к таким моментам ответственно на своем и на чужом пятаке.
- В третьем периоде старались по счету действовать?
- От чего-то нельзя отталкиваться. В любой момент, все видели, все может перевернуться на 2:1. Играли как играли. Надо постоянно играть в одном темпе, – передает слова Зубарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.
Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция