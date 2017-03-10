Андрей Зубарев: В серии СКА – «Динамо» все может перевернуться в любой момент

Защитник СКА Андрей Зубарев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

- Серия продолжается, переезжает в Москву.

- Удивило ли «Динамо» по сравнению с прошлой игрой? Что изменили в своей игре?

- Они продолжают играть в своем стиле, мы свои нюансы поменяли. Кто понимает хоккей, тот видел.

- Чем можно объяснить шайбу, пропущенную с центра площадки?

- Сильным броском и удачным отскоком. Вратаря нельзя винить.

- Вам как специалисту по зачистке пятачков «Динамо» больше проблем доставляет, больше калорий теряете?

- Я без пульсометра, если честно, играю (смеется). Это плей-офф, здесь любая команда подходит к таким моментам ответственно на своем и на чужом пятаке.

- В третьем периоде старались по счету действовать?

- От чего-то нельзя отталкиваться. В любой момент, все видели, все может перевернуться на 2:1. Играли как играли. Надо постоянно играть в одном темпе, – передает слова Зубарева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.