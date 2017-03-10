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Никита Гусев: Не скажу, изменилось ли что-то у СКА при игре в большинстве

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Никита Гусев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (2:1) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

- Какие эмоции после матча, который заканчивался очень непросто?
- Положительные. Главное – выиграли, идем дальше.

- Понервничали после пропущенной шайбы?
- Неприятный момент был – нам забили из средней зоны. Мы понимали, что надо удержать счет и выиграть.

- Ваша тройка сегодня пожестче играла, на пятачке тяжело бороться было?
- Нет, обычная игра плей-офф была.

- Комбинационный хоккей не ушел в угоду силовому?
- В плей-офф другая игра, ты действуешь иначе. Если есть возможность сыграть в пас – всегда стараемся это сделать.

- Почувствовали, что «Динамо» изменило игру во втором и третьем периодах?
- Первый период агрессивнее получился, потом и мы, и они перестроились. Уже больше играли по счету.

- В большинстве что-то изменили? Показалось, что два человека шли на пятак.
- Не скажу, – передает слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.

Матч

СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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