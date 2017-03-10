Александр Тарханов: Мастерства Павлюченко сегодня не хватило
Главный тренер «Урала»
Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (0:2)
в матче 19-го тура чемпионата России.
«Не могу сказать, что сильно
по игре уступили даже вдесятером атаковали. Но пенальти и стандарт решили исход
встречи в пользу «Арсенала». Сказалось что за 10 дней третью игру играем. Тот
же Ильин еще только чувствует РФПЛ, ему чуть-чуть силенок не хватило. Есть
позиции, которые не сыграли так, как хотелось бы.
Мастерства Павлюченко сегодня не хватило. По движению он уступает Ильину, но в плане качестве и понимания он, конечно, профессиональный футболист высокого уровня», - приводит слова Тарханова телеканал «Наш Футбол».
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)
Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу
Предупреждения:
Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61
Удаления:
нет - Балажиц, 65
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция