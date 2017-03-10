Ирина Старых: Сегодня не смогла показать свой максимум, добавлю в следующем сезоне

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти.

- Первый выстрел – видно, что я его дернула. Второй недоработала. Обидно, два промаха – это очень много для спринта. Что есть, то есть.

Чувствовала себя более-менее нормально. Все в одинаковых условиях, все перелетели из Кореи сюда. Сваливать на организм неправильно. Думаю, это то, на что я сейчас готова. Промежуток в три года сказывается. Начала бегать только в конце декабря, поэтому сейчас более-менее чувствую себя функционально.

Это не мой максимум. Думаю, на следующий сезон я еще добавлю. Люблю контактные гонки, но обидно второй спринт вот так проваливать. Обидно не оправдывать ожидания болельщиков, тренеров и всех нас окружающих, - рассказала Старых.

Напомним, ранее Ирина Старых отбыла дисквалификацию за применение эритропоэтина.

Сегодня она заняла 24-е место в спринтерской гонке.

