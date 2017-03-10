Сергей Кирьяков: Будем биться и цепляться до последней игры

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Не сказал бы, что «Урал» был совсем плох. Команда атаковала, доставляла нам много неприятных ситуаций в непосредственной близости штрафной площади. Да, до стопроцентных моментов дело не доходило, наши защитники сыграли достаточно надежно и дисциплинировано.

Наверное, на игре «Урала» сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке и непростой игры с «Амкаром», сегодня было видно, что игроки недостаточно были свежи.

Каждая игра у нас практически финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться до последней игры», - приводит слова Кирьякова телеканал «Наш Футбол».