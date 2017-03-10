Сергей Кирьяков: Будем биться и цепляться до последней игры
Главный тренер «Арсенала»
Сергей Кирьяков прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в
матче 19-го тура чемпионата России.
«Не сказал бы, что «Урал»
был совсем плох. Команда атаковала, доставляла нам много неприятных ситуаций в
непосредственной близости штрафной площади. Да, до стопроцентных моментов дело
не доходило, наши защитники сыграли достаточно надежно и дисциплинировано.
Наверное, на игре «Урала»
сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке
и непростой игры с «Амкаром», сегодня было видно, что игроки недостаточно были
свежи.
Каждая игра у нас практически финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться до последней игры», - приводит слова Кирьякова телеканал «Наш Футбол».
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)
Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу
Предупреждения:
Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61
Удаления:
нет - Балажиц, 65
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция