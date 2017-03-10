Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА2 : 1Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула2 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА3 : 4Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирьяков: Будем биться и цепляться до последней игры

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Не сказал бы, что «Урал» был совсем плох. Команда атаковала, доставляла нам много неприятных ситуаций в непосредственной близости штрафной площади. Да, до стопроцентных моментов дело не доходило, наши защитники сыграли достаточно надежно и дисциплинировано.

Наверное, на игре «Урала» сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке и непростой игры с «Амкаром», сегодня было видно, что игроки недостаточно были свежи.

Каждая игра у нас практически финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться до последней игры», - приводит слова Кирьякова телеканал «Наш Футбол».

Матч

Арсенал - Урал - 2:0 (1:0)

Голы

Расич 19 (1:0 - пен.). Расич 62 (2:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Иванов, Беляев, Александров, Горбатенко (Стеклов, 90), Думбия (Власов, 81), Бурмистров, Боурчану, Расич (Шевченко, 74)

Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Ильин (Манучарян, 60), Лунгу

Предупреждения:

Думбия, 3; Расич, 49; Бурмистров, 76 - Фидлер, 52; Балажиц, 61

Удаления:

нет - Балажиц, 65

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Кирьяков: Как будем побеждать «Зенит»? СекретНа пресс-конференции после матча 19-го тура РФПЛ «Арсенал» - «Урал» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков отметил важность победы для своей команды.Александр Тарханов: У «Урала» не было нужной концентрации и агрессииНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Урал» (2:0) главный тренер гостей Александр Тарханов оценил игру как равную.Александр Тарханов: Мастерства Павлюченко сегодня не хватилоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.РФПЛ. 19-й тур. «Арсенал» обыграл «Урал» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура чемпионата России.«Арсенал» впервые в истории обыграл «Урал»В матче 19-го тура чемпионата России «Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилец«Нам кричали «ЦСКА, умри». Форвард, учившийся у Вагнера, забивает как бразилецНападающий «Тосно» Антон Заболотный не ушел в команду топ-8 РФПЛ, чтобы стать первым в ФНЛ и точно сыграть с родным ЦСКА на новом стадионе.Матч «Амкар» – «Зенит» покажут в 20-ти странахМатч 19-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» - «Зенит» покажу в двадцати странах, сообщает официальный сайт петербуржцев.Гаджи Гаджиев: «Зенит» обладает чуть более мастеровитым составом, чем «Амкар»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».«Арсенал» – «Урал» - 2:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом».Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в ТомскеМатч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Амкаром» пройдет на стадион «Труд» в Томи, сообщает официальный сайт томской команды.«Арсенал» – «Урал». Стартовые составыСегодня в матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал».«Арсенал» ни разу не побеждал «Урал»Сегодня в стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал».Защитник «Рубина» Серхио Санчес: Наибольшим откровением в России стал уровень лигиЗащитник казанского «Рубина» Серхио Санчес поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.«Зенит» может потребовать компенсацию с болельщика, из-за которого получил штраф после матча с ЦСКА«Зенит» рассматривает возможность потребовать компенсацию с болельщика, за чье поведение был наказан после матча с ЦСКА, сообщает «Фонтанка».Стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатациюВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.ЦСКА – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 350 тысяч рублейКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за поведение их болельщиков на матче.Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентовБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублейПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.Артем Ребров: «Зенит» – конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Артем Ребров: «Зенит» – конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки на базе в Тарасовке рассказал о настрое команды.
Биатлон
Ирина Старых: Сегодня не смогла показать свой максимум, добавлю в следующем сезоне
Футбол
«Арсенал» впервые в истории обыграл «Урал»
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертая
Футбол
«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости