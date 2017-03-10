Мэт Робинсон: Могли бы жаловаться на судейство, но хотим не этим заниматься, а забивать голы

Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о поражении от СКА (1:2) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.

- Вы не играли с января. Готовы на все 100 процентов?

- Да, думаю, близок к этому. Мне хочется выходить на лед, помогать своей команде побеждать. Сегодня была равная игра. СКА удалось превратить два большинства в голы, в этом было отличие от первой встречи.

- Откуда у «Динамо» столько штрафных минут? Дело в дисциплине или в другом?

- Я не думаю, что это из-за дисциплины, но не знаю, почему так произошло. В этом вы можете разобраться.

- Сергей Орешкин сказал, что невозможно выиграть, если набираешь 22 штрафные минуты.

- Да, получается, ты больше периода проводишь на скамейке штрафников. Это больший ущерб для нас. Но мы не можем искать себе оправданий. В первом периоде у нас были выходы три в один, четыре в два, еще пара хороших моментов, но не забили. Мы могли бы жаловаться на судейство, но хотим заниматься не этим, а забивать голы.

- Откуда столько нарушений численного состава?

- Я не видел их, вам стоит посмотреть видеозаписи.

- Андрей Кутейкин снова забил от середины площадки. Он такие броски тренирует?

- Не думаю. У него такой мощный бросок, которого вратарь не ожидает - шайба пролетает очень быстро. Это удача для нас, но уверен, что Коскинен не хотел так пропускать, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.