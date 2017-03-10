Мэт Робинсон: Могли бы жаловаться на судейство, но хотим не этим заниматься, а забивать голы
Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о поражении от СКА (1:2) во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ.
- Вы не играли с января. Готовы на все 100 процентов?
- Да, думаю, близок к этому. Мне хочется выходить на лед, помогать своей команде побеждать. Сегодня была равная игра. СКА удалось превратить два большинства в голы, в этом было отличие от первой встречи.
- Откуда у «Динамо» столько штрафных минут? Дело в дисциплине или в другом?
- Я не думаю, что это из-за дисциплины, но не знаю, почему так произошло. В этом вы можете разобраться.
- Сергей Орешкин сказал, что невозможно выиграть, если набираешь 22 штрафные минуты.
- Да, получается, ты больше периода проводишь на скамейке штрафников. Это больший ущерб для нас. Но мы не можем искать себе оправданий. В первом периоде у нас были выходы три в один, четыре в два, еще пара хороших моментов, но не забили. Мы могли бы жаловаться на судейство, но хотим заниматься не этим, а забивать голы.
- Откуда столько нарушений численного состава?
- Я не видел их, вам стоит посмотреть видеозаписи.
- Андрей Кутейкин снова забил от середины площадки. Он такие броски тренирует?
- Не думаю. У него такой мощный бросок, которого вратарь не ожидает - шайба пролетает очень быстро. Это удача для нас, но уверен, что Коскинен не хотел так пропускать, – передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Этот чудо-гол с центра забили слишком поздно! СКА с «Динамо» знатно зарубились
Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У армейцев шайбы забросили Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей отличился Андрей Кутейкин.
Счет в серии стал 1-1. Матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. Пятый матч пройдет 16 марта в Петербурге.
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция