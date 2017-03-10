Александр Тарханов: У «Урала» не было нужной концентрации и агрессии

На пресс-конференции после матча 19-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Урал» (2:0) главный тренер гостей Александр Тарханов оценил игру как равную.

- Темп игры был хороший, Тула его задала, мы поддерживали. Особо моментов ни у кого не было, затем пенальти...Второй тайм начали неплохо, потом пропустили, потом удаление...Хотя и вдесятером мы пытались атаковать. В целом была равная игра, соперник забил с пенальти и после штрафного, которого, на мой взгляд, не было.

- С чем связано то, что вы провели только одну замену?

- Мы выпустили нападающего, а молодых ребят не стали выпускать. Я посчитал, что они не усилят игру.

- В первых матчах сезона «Урал» в атаке выглядел поагрессивнее, чем сегодня. Почему?

- Мы за десять дней провели три очень сложных игры. Даже «Краснодар» вчера выглядел не так сильно, как обычно, хотя мастерство у них выше, чем у нас. Сегодня у нас не было нужной концентрации и агрессии.

- Как оцените действия вратаря, он мог выручить сегодня?

- Наверное, мог. Думаю, в моменте со вторым голом он прыгнул с опозданием. Нужно внимательно посмотреть.