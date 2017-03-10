Кутейкин забросил вторую шайбу от красной линии в плей-офф (видео)
Защитник московского «Динамо»
Андрей Кутейкин во втором матче плей-офф КХЛ против СКА забросил шайбу от
красной линии.
В плей-офф Кубка Гагарина-2017 Кутейкин уже забрасывал от красной линии в серии против «Торпедо».
Кутейкин забивает от красной линии! Снова! #СКАДИН pic.twitter.com/4MamCY0Y7h— КХЛ (@khl) 10 марта 2017 г.
Напомним, матч СКА – «Динамо» проходит в Петербурге. За
минуту до конца третьего периода счет 2:1 в пользу армейцев.
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