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СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

У армейцев отличились Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У гостей забросил Андрей Кутейкин.

Счет в серии стал 1-1.

Напомним, матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. В финале Западной конференции команда, которая выиграет серию, сыграет с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная конференция
Второй матч

Матч

СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).

Место и дата

10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 1-1

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