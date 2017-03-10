СКА обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии
СКА во втором матче
четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
У армейцев отличились Евгений Кетов и Вадим Шипачев. У
гостей забросил Андрей Кутейкин.
Счет в серии стал 1-1.
Напомним, матчи в Москве пройдут 12 и 14 марта. В финале Западной конференции команда, которая выиграет серию, сыграет с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».
Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная конференция
Второй матч
Матч
СКА - Динамо - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Коскиранта, Белов), 12:55 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев), 18:30 (2:0 - бол.). Кутейкин 53:21 (2:1).
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически