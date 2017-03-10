Сергей Кирьяков: Как будем побеждать «Зенит»? Секрет

На пресс-конференции после матча 19-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Урал» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков отметил важность победы для своей команды.

- Этот матч много значил и для команды, и для клуба, и для меня лично. Приятно, что ребята прониклись этим, и, несмотря на непростое поле, пытались играть в футбол. Я просил чередовать игру в короткий пас с длинными передачами на Расича, который должен был бороться за каждый мяч. Эта тактика и принесла свои плоды. От игроков средней линии требовали быть первыми на мяче, выигрывать подбор. Думбия и Бурмистров должны были бежать за спину защитников. Этот план удался, хотя на таком поле моментами игроки перестраховывались и играли попроще.

Хорошо, что забили первыми. Считаю, что пенальти был очевидный. Пенальтиста перед игрой не назначали, Расич на себя взял ответственность, хорошо, что всё так закончилось. Поздравляю всех с победой, она была нужна болельщикам, чтобы вселить надежду после до сих пор необъяснимого для меня поражения в Оренбурге. Тогда некоторые наши иностранные игроки не поняли, что такое матчи премьер-лиги, где идет напряженная борьба. Нам нужно было сыграть хотя бы пару игр, чтобы они притерлись друг к другу и поняли, что это за чемпионат. Эта победа важна со всех точек зрения.

- Когда приняли решение об изменениях в стартовом составе?

- Не сразу в Оренбурге, а через пару дней. Концовку того матча провели очень прилично, много времени провели у штрафной соперника, но не хватало агрессивности непосредственно перед воротами, когда шло много фланговых передач. Сделали из этого выводы, и сегодня требовали, чтобы мяч как можно чаще доставляли в штрафную, где Расич мог оказывать давление на защитников и бороться за каждый мяч.

- После матча в Оренбурге все обсуждали ошибки Иванова. Не было искушения его заменить в составе?

- Он игрок национальной сборной, имеющий опыт выступления в Лиге Европы. Какие могут быть сомнения? Да, в Оренбурге он споткнулся, но это было при счете 2:0. Мы с ним переговорили, он извинился и сказал, что у него нет опыта игры на искусственных полях. Сомнений по нему не было, и сегодня он доказал, что является игроком хорошего уровня. Вверху всё снял, плюс уверенно отдавал и длинные, и средние передачи.

- Как вам Муса Думбия, и в человеческом плане, и по игре?

- Отличный парень, скромный. Хочет играть, глаза горят. В «Ростове» имел мало игровой практики, а на тренировках было сразу видно его уровень. Может обыграть один в один, что всегда неприятно для защитников. У нас такого игрока не было, в нашей ситуации он необходим. Сегодня отыграл очень прилично, сделал огромный объем работы.

- При счете 2:0 успокаивали игроков, просили подержать мяч?

- Очень сложно, стоя на бровке, успокаивать игроков. Я им всегда говорю, что вы должны сами определять, как действовать в разных ситуациях. Решили немного опуститься, насытить середину поля, и таким образом подстраховаться, чтобы не дать сопернику свободные зоны. Мы играли на результат, он был чрезвычайно важен. Хотя в конце бежали вперед, играли на контратаках.

- Какой план на «Зенит», как будете побеждать в Питере?

- Секрет.