«Локомотив» переиграл ЦСКА в Москве и сравнял счет в серии
Во втором матче серии
1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА на домашнем льду уступил «Локомотиву» со счетом
3:4.
В составе победителей голами отметились Даниил Апальков, Его Аверин, Петри Контиола и Андрей Локтионов, а у хозяев льда шайбы забросили Александр Попов, Джефф Плэтт и Валерий Ничушкин.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Счет в серии теперь составляет 1:1, а третий матч пройдет в
Ярославе в воскресенье, 12 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина
1/4 финала
Западная конференция
Второй матч
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-1