«Локомотив» переиграл ЦСКА в Москве и сравнял счет в серии

Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА на домашнем льду уступил «Локомотиву» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Даниил Апальков, Его Аверин, Петри Контиола и Андрей Локтионов, а у хозяев льда шайбы забросили Александр Попов, Джефф Плэтт и Валерий Ничушкин.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Счет в серии теперь составляет 1:1, а третий матч пройдет в Ярославе в воскресенье, 12 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.

Кубок Гагарина

1/4 финала

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Второй матч

Счет в серии: 1-1