Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.
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|Биатлон
|Спринт. Мужчины
|Хоккей
|СКА2 : 1Динамо Москва
|Биатлон
|Спринт. Женщины
|Футбол
|Арсенал Тула2 : 0Урал
|Хоккей
|ЦСКА3 : 4Локомотив
|Футбол
|Ювентус- : -Милан
|Томпсон6:1, 1:6, 0:3Кукушкин
|Соуза4:6, 6:3, 6:4Шварцман
|Клижан7:6, 6:3Монтейро
|Поспишил6:7, 6:4, 6:3Лу
|Албот6:7, 2:6Шарди
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.