Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла
Российская
биатлонистка Дарья Виролайнен подвела итоги спринта на восьмом этапе Кубка мира в
Контиолахти.
«Я настраивалась на хорошую работу. Самочувствие отличное. Самое главное было
справиться со стрельбой. На самом деле, я была спокойна – бегала ведь до этого
на Кубке мира. Мандраж бывает, но не более того.
Спасибо тренерам за поддержку, хорошо подбадривали и
подсказывали на дистанции. Большое спасибо также сервис-бригаде – лыжи работали
великолепно. Выкладывалась на всю катушку – это было важно для меня. Работала
до конца, сделала все, что могла.
Не хочу ничего загадывать на пасьют – важно справиться со
стрельбой», - приводит слова Виролайнен телеканал «Матч ТВ».
Напомним, Дарья
заняла четвертое место, а победу одержала норвежка Тириль Экхофф.