Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен подвела итоги спринта на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Я настраивалась на хорошую работу. Самочувствие отличное. Самое главное было справиться со стрельбой. На самом деле, я была спокойна – бегала ведь до этого на Кубке мира. Мандраж бывает, но не более того.

Спасибо тренерам за поддержку, хорошо подбадривали и подсказывали на дистанции. Большое спасибо также сервис-бригаде – лыжи работали великолепно. Выкладывалась на всю катушку – это было важно для меня. Работала до конца, сделала все, что могла.

Не хочу ничего загадывать на пасьют – важно справиться со стрельбой», - приводит слова Виролайнен телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Дарья заняла четвертое место, а победу одержала норвежка Тириль Экхофф.