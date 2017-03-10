Екатерина Шумилова: Со стрельбой справилась, с ходом – не очень
Российская
биатлонистка Екатерина Шумилова подвела итоги спринтерской гонки на восьмом
этапе Кубка мира.
«Очень давно не выступала, поэтому сложно смотреть, как у
меня скорость распределяется на дистанции. Конечно, проигрыш большой, это
плохо. Но с другой стороны… Пробежала гонку, уже буду знать где мои недочеты и
постараюсь исправить их в пасьюте.
Старалась цепляться и догонять всех, кого видела на трассе,
по возможности обгонять. Хорошо, что это получалось. В то же время старалась
контролировать свой пульс и темп, чтобы хорошо отстреляться.
В принципе, со
стрельбой справилась, с ходом – не очень. Адекватно оцениваю собственные
перспективы в пасьюте. У меня три месяца не было стартов, так что буду бежать
«с головой», - приводит слова Шумиловой телеканал «Матч ТВ».
Напомним, Екатерина заняла 23-е место, а победу одержала
норвежка Тириль Экхофф.