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Екатерина Шумилова: Со стрельбой справилась, с ходом – не очень

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова подвела итоги спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира.

«Очень давно не выступала, поэтому сложно смотреть, как у меня скорость распределяется на дистанции. Конечно, проигрыш большой, это плохо. Но с другой стороны… Пробежала гонку, уже буду знать где мои недочеты и постараюсь исправить их в пасьюте.

Старалась цепляться и догонять всех, кого видела на трассе, по возможности обгонять. Хорошо, что это получалось. В то же время старалась контролировать свой пульс и темп, чтобы хорошо отстреляться.

 В принципе, со стрельбой справилась, с ходом – не очень. Адекватно оцениваю собственные перспективы в пасьюте. У меня три месяца не было стартов, так что буду бежать «с головой», - приводит слова Шумиловой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Екатерина заняла 23-е место, а победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

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