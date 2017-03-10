Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Крылья Советов
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  ЦСКА- : -Томь
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Футбол  Рубин- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарья Домрачева: Любой хороший результат я воспринимаю как подарок

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии.

«Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет тоже дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное… Но сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.

До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», - приводит слова Домрачевой телеканал «Матч ТВ»

Напомним, Дарья заняла третье место, а победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнееРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.Екатерина Шумилова: Со стрельбой справилась, с ходом – не оченьРоссийская биатлонистка Екатерина Шумилова подвела итоги спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира.Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что моглаРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен после спринта на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти сообщила, что у нее отличное самочувствие.Четвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мираЧетвертая в спринте! Как Виролайнен вернулась на Кубок мираДарья Виролайнен показала лучший результат среди всех российских биатлонистов в первый день этапа Кубка мира в Контиолахти.Ирина Старых: Сегодня не смогла показать свой максимум, добавлю в следующем сезонеРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Контиолахти.Экхофф выиграла спринт в Контиолахти, Дальмайер – вторая, Виролайнен – четвертаяНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.Антон Шипулин: Прошу прощения у болельщиков за плохое выступлениеРоссийский биатлонист Антон Шипулин извинился перед болельщиками за свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Кубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоКубок мира. Спринт. Женщины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).Матвей Елисеев: Хотелось бы вернуться к декабрьским результатамБиатлонист сборной России Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.Пиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринтПиф-паф, ой-ой-ой. Российские биатлонисты опять провалили спринтВ Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира.Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезонФранцуз Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону.Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-стартеРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.М.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секундыМ.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секундыДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовкуПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о ближайших перспективах Дмитрия Малышко.Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»«Это только кажется, что все против России. Ничего подобного!»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.Отец Шипулина: Трассу в Тюмени Антон может пройти с закрытыми глазамиВладимир Шипулин, отец биатлониста Антона Шипулина, рассказал, как отреагировал на то, что этап Кубка мира перенесли из Тюмени в финский Контиолахти.Расписание трансляций Кубка мира в КонтиолахтиСегодня в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиПусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в КонтиолахтиСегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону – тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени.Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 27-м, Гараничев – 30-мСтал известен старт-лист мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Хоккей
Сергей Орешкин: Тяжело выиграть, когда 22 минуты играешь в меньшинстве
Хоккей
Олег Знарок: Заменить Коскинена на игры в Москве? Мы подумаем
Биатлон
Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее
Биатлон
Дарья Виролайнен: Работала до конца, сделала все, что могла
все новости
Дарья Домрачева
Дарья Домрачевавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости