Дарья Домрачева: Любой хороший результат я воспринимаю как подарок

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Финляндии.

«Тяжело, ощущается разница во времени. Конечно, перелет тоже дает о себе знать. Первые дни состояние было непонятное… Но сейчас организм адаптируется. На то мы и спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.

До суперформы еще далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый. Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», - приводит слова Домрачевой телеканал «Матч ТВ»

Напомним, Дарья заняла третье место, а победу одержала норвежка Тириль Экхофф.