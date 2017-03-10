Дарья Домрачева: Любой хороший результат я воспринимаю как подарок
Белорусская
биатлонистка Дарья Домрачева подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка
мира в Финляндии.
«Тяжело, ощущается
разница во времени. Конечно, перелет тоже дает о себе знать. Первые дни
состояние было непонятное… Но сейчас организм адаптируется. На то мы и
спортсмены, чтобы адаптироваться к разным условиям.
До суперформы еще
далеко, словами разбрасываться не буду. Повторю, этот сезон для меня тестовый.
Любой хороший результат я воспринимаю как подарок и не испытываю ожиданий перед
гонками. Настраиваюсь на работу – и будь что будет», - приводит слова Домрачевой телеканал «Матч ТВ»
Напомним, Дарья заняла третье место, а победу одержала
норвежка Тириль Экхофф.
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