Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать праздник своим родным, близким, болельщикам из Питера, Карелии, Выборга и всем, кто приезжает в Контиолахти каждый год.

Сезон подходит к концу и в такой форме дальше стартовать нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться.

Спасибо всем, кто болеет за меня, да и вообще за команду! И помните, злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее. Только вместе мы сила», – написал Мылышко в инстаграме.

Напомним, Дмитрий занял 94-е место, а победу одержал француз Мартен Фуркад.