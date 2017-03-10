Дмитрий Малышко: Злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее
Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвел итоги
спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать
праздник своим родным, близким, болельщикам из Питера, Карелии, Выборга и всем,
кто приезжает в Контиолахти каждый год.
Сезон подходит к концу и в такой форме дальше стартовать
нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться.
Спасибо всем, кто болеет за меня, да и вообще за команду! И помните, злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее. Только вместе мы сила», – написал Мылышко в инстаграме.
Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать праздник своим родным,близким,болельщикам из Питера,Карелии,Выборга и всем кто приезжает в Контиолахти каждый год. Сезон подходит к концу и в такой форме дальше стартовать нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться. Спасибо всем кто болеет за меня да и вообще за команду! И помните,злость и гадкие комментарии не сделают Вас счастливее,а нас сильнее... Только вместе мы 💪сила!
Напомним, Дмитрий
занял 94-е место, а победу одержал француз Мартен Фуркад.