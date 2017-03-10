«Ницца» вырвала ничью у «Кана», уступая к 72-й минуте 0:2
В матче 29-го тура
чемпионата Франции «Ницца» на своем поле сыграла вничью с командой «Кан»
У гостей мячи забили
Иван Сантини и Янн Карамо, а у хозяев поля отличились Марио Балотелли и
Анастасиос Донис.
«Ницца» с 63 очками
занимает второе место в турнирной таблице, а «Кан» расположился на 14-й
строчке, имея в активе 32 балла.
В следующем туре
подопечные Люсьена Фавра 18 марта на выезде сыграют с «Нантом», а команда из
города Кан на следующий день примет «Монако».
Чемпионат Франции
29-й тур
Матч
Голы
Сантини 36 (0:1). Карамо 50 (0:2). Балотелли 71 (1:2). Донис 77 (2:2).
Состав
Ницца: Кардинале, Дальберт, Суке, Данте, Байсс, Сипрьен (Ле Биан, 57), Сери, Вальтер, Эссерик, Марсель (Донис, 63), Балотелли
Кан: Веркютр, Яхья, Да Силва, Бен Юссеф, Гильберт, Адеоти, Фере, Бесса, Сантини, Карамо (Леборн, 72), Роделен
Предупреждения:
Суке, 41; Донис, 89 - Бен Юссеф, 56
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
10 марта 21:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция