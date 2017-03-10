Кими Райкконен: Сейчас все нормально, но посмотрим, как сложится начало сезона

Финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги заключительного дня тестов Формулы-1 в Барселоне.

«При необходимости можно было проехать и быстрее, однако на тестах такой цели нет. Хотя понятно, что все равно стараешься проехать как можно лучше. Нам по-прежнему нужно во многом прибавить, но это часть тестов.

Мы можем быть очень довольны тем, как выглядела машина сегодня утром. Это был один из лучших дней за две недели тестов.

Но пока рано что-то говорить. Сейчас все нормально, но посмотрим, как сложится начало сезона», - приводит слова Райкконен Autosport.com.ru.

Напомним, финн стал единственным пилотом, вышедшим из одной минуты 19 секунд, показав время 1.18,634.