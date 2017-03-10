Даниил Апальков: У ЦСКА к нам претензии? Так в матчах с ними нельзя слабину давать
Форвард «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу над ЦСКА во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина – 4:3.
- С первым голом мне, конечно, повезло, - признает Апальков. – Просто набрасывал шайбу на пятачок, и она от игрока ЦСКА в ворота залетела. Но везет тем, кто везет.
- Получается, заработали фарт?
- У нас и в первом матче было много хороших моментов. Но удача от нас отворачивалась. А сегодня мы больше ее заслужили.
- Специально стараетесь задавить ЦСКА силовой борьбой?
- Сверхзадача – выиграть в каждом эпизоде. Нигде в борьбе не уступить. Если армейцы почувствуют, что мы прогибаемся – сразу пойдут вперед, станут более активными.
- После первого матча у армейцев было много претензий в чересчур жесткой игре со стороны ярославцев.
- Ну так это их претензии. Я то тут причем?
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция