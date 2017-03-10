Даниил Апальков: У ЦСКА к нам претензии? Так в матчах с ними нельзя слабину давать

Форвард «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу над ЦСКА во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина – 4:3.

- С первым голом мне, конечно, повезло, - признает Апальков. – Просто набрасывал шайбу на пятачок, и она от игрока ЦСКА в ворота залетела. Но везет тем, кто везет.

- Получается, заработали фарт?

- У нас и в первом матче было много хороших моментов. Но удача от нас отворачивалась. А сегодня мы больше ее заслужили.

- Специально стараетесь задавить ЦСКА силовой борьбой?

- Сверхзадача – выиграть в каждом эпизоде. Нигде в борьбе не уступить. Если армейцы почувствуют, что мы прогибаемся – сразу пойдут вперед, станут более активными.

- После первого матча у армейцев было много претензий в чересчур жесткой игре со стороны ярославцев.

- Ну так это их претензии. Я то тут причем?