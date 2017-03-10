Андрей Локтионов: Сейчас все бодаются и играют жестко
Форвард «Локомотива» Андрей Локтионов прокомментировал победу над ЦСКА – 4:3 во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.
- Мы во второй игре забили почти все, что создали, - говорит о матче Локтионов. – Потому и победили.
- Ваша связка с Авериным внесла в победу солидную лепту – две шайбы.
- Многие моменты мы еще по ходу регулярки репетировали. Сегодня сработало! Особенно первый наш гол был важный. Мы повели 2:1.
- В первом матче ЦСКА лучше реализовал большинство, во втором – «Локомотив». За счет чего совершили такой переворот.
- Большинство и у нас, и у армейцев хорошо работает. Нам надо думать о том, чтоб поменьше удаляться.
- Агрессивная игра «Локомотива» - установка тренера или внутренняя потребность игроков подавить соперника?
- Это плей-офф. Тут все бодаются. И играют жестко, и под шайбу ложатся… Никого на это настраивать не надо.
В пятницу «Локомотив» сравнял счет в серии – 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция