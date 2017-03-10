Андрей Локтионов: Сейчас все бодаются и играют жестко

Форвард «Локомотива» Андрей Локтионов прокомментировал победу над ЦСКА – 4:3 во втором матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

- Мы во второй игре забили почти все, что создали, - говорит о матче Локтионов. – Потому и победили.

- Ваша связка с Авериным внесла в победу солидную лепту – две шайбы.

- Многие моменты мы еще по ходу регулярки репетировали. Сегодня сработало! Особенно первый наш гол был важный. Мы повели 2:1.

- В первом матче ЦСКА лучше реализовал большинство, во втором – «Локомотив». За счет чего совершили такой переворот.

- Большинство и у нас, и у армейцев хорошо работает. Нам надо думать о том, чтоб поменьше удаляться.

- Агрессивная игра «Локомотива» - установка тренера или внутренняя потребность игроков подавить соперника?

- Это плей-офф. Тут все бодаются. И играют жестко, и под шайбу ложатся… Никого на это настраивать не надо.

В пятницу «Локомотив» сравнял счет в серии – 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.