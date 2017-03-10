Джефф Плэтт: Матч в Ярославле для меня будет принципиальным
Форвард ЦСКА Джефф Плэтт – о предстоящих битвах в плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле.
До перехода в ЦСКА Плэтт выступал за «Локомотив» и вот ему предстоит битва со своей бывшей командой в Ярославле.
– Для меня это будет принципиальный поединок, – не скрывает Плэтт. – Но думаю, что особенно сильно я это почувствую, когда приеду в Ярославль и выйду на арену, которую хорошо знаю. Увижу опять болельщиков, для которых играл раньше… Думаю, воспоминаний будет много. Но они придут, когда я буду там.
Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция