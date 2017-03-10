Джефф Плэтт: Матч в Ярославле для меня будет принципиальным

Форвард ЦСКА Джефф Плэтт – о предстоящих битвах в плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле.

До перехода в ЦСКА Плэтт выступал за «Локомотив» и вот ему предстоит битва со своей бывшей командой в Ярославле.

– Для меня это будет принципиальный поединок, – не скрывает Плэтт. – Но думаю, что особенно сильно я это почувствую, когда приеду в Ярославль и выйду на арену, которую хорошо знаю. Увижу опять болельщиков, для которых играл раньше… Думаю, воспоминаний будет много. Но они придут, когда я буду там.

Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.