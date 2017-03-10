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Джефф Плэтт: Матч в Ярославле для меня будет принципиальным

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ЦСКА Джефф Плэтт – о предстоящих битвах в плей-офф с «Локомотивом» в Ярославле.

До перехода в ЦСКА Плэтт выступал за «Локомотив» и вот ему предстоит битва со своей бывшей командой в Ярославле. 

– Для меня это будет принципиальный поединок, – не скрывает Плэтт. – Но думаю, что особенно сильно я это почувствую, когда приеду в Ярославль и выйду на арену, которую хорошо знаю. Увижу опять болельщиков, для которых играл раньше… Думаю, воспоминаний будет много. Но они придут, когда я буду там.

Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле. 

Матч

ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы:

Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).

Место и дата

10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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