Валерий Ничушкин: Мы хорошо играли «пять на пять», но не решили в большинстве

После поражения от «Локомотива» (3:4) нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин объяснил причины неудачи своей команды.

- Валерий, ЦСКА играл не хуже чем в первом матче и не слабее «Локомотива». Почему уступил?

- Наверное, в первую очередь из-за большинства. Мы очень хорошо играли «пять на пять», заслужили удаления соперников, заставляли их удаляться, но не решили в большинстве, не реализовали моменты, а они свои пару шансов в большинстве реализовали.

- Оцените свою игру.

- Я не хочу оценивать свою игру. После сезона будем оценивать.

Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.