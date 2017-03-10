Валерий Ничушкин: Мы хорошо играли «пять на пять», но не решили в большинстве
После поражения от «Локомотива» (3:4) нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин объяснил причины неудачи своей команды.
- Валерий, ЦСКА играл не хуже чем в первом матче и не слабее «Локомотива». Почему уступил?
- Наверное, в первую очередь из-за большинства. Мы очень хорошо играли «пять на пять», заслужили удаления соперников, заставляли их удаляться, но не решили в большинстве, не реализовали моменты, а они свои пару шансов в большинстве реализовали.
- Оцените свою игру.
- Я не хочу оценивать свою игру. После сезона будем оценивать.
Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция