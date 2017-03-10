Капитан «Амкара» Занев вызван в сборную Болгарии на матчи отбора ЧМ-2018
Капитан «Амкара» Петар Занев получил вызов в национальную
сборную Болгарии, которая 25 марта проведет на своем поле матч отборочного
турнира Чемпионата мира-2018 против Голландии.
В предыдущем матче отборочного турнира Болгария с минимальным счетом обыграла сборную Белоруссии, а Петар Занев в этой игре провел все 90 минут. Всего на счету капитана «Амкара» 26 матчей за национальную сборную своей страны.
Добавим, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов также
получил приглашение в сборную.
После четырех туров болгары с шестью очками занимают в группе А
четвертое место. У шведов и идущих вторыми голландцев по семь очков, а у сборной
Франции — 10. В группе А также выступают команды Белоруссии и Люксембурга.
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