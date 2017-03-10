Дмитрий Квартальнов: Многим нашим игрокам надо добавить

После поражения от «Локомотива» (3:4) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов посетовал на слабую игру своих бригад большинства.

- Очень много было большинства, но, к сожалению, пусто-пусто. Если в прошлой игре забили два гола, большинство сыграло, то на этот раз не забили.

- Не беспокоит, что соперник уже во втором матче использует свое большинство?

- Согласен. Но соперник – хороший. Игроки сильные.

- Показалось, что от вратаря Ильи Сорокина ушел фарт…

- Так хочу сказать: многим нашим игрокам надо добавить. Добавить надо, добавить! Как фарт ушел? Не понимаю. Фарт ведь надо заработать. Вот «Локомотив» его заработал. Поэтому и выиграл. Соперник играл от ножа, он и в прошлом матче играл неплохо.

Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.