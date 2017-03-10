Дмитрий Квартальнов: Многим нашим игрокам надо добавить
После поражения от «Локомотива» (3:4) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов посетовал на слабую игру своих бригад большинства.
- Очень много было большинства, но, к сожалению, пусто-пусто. Если в прошлой игре забили два гола, большинство сыграло, то на этот раз не забили.
- Не беспокоит, что соперник уже во втором матче использует свое большинство?
- Согласен. Но соперник – хороший. Игроки сильные.
- Показалось, что от вратаря Ильи Сорокина ушел фарт…
- Так хочу сказать: многим нашим игрокам надо добавить. Добавить надо, добавить! Как фарт ушел? Не понимаю. Фарт ведь надо заработать. Вот «Локомотив» его заработал. Поэтому и выиграл. Соперник играл от ножа, он и в прошлом матче играл неплохо.
Напомним, что сейчас счет в серии ЦСКА с «Локомотивом» - 1-1. Два следующих матча пройдут в Ярославле.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы:
Апальков 16:58 (0:1). Попов (Ничушкин), 19:30 (1:1). Аверин 22:12 (1:2). Контиола (Накладал, Козун), 43:51 (1:3 - бол.). Плэтт (Кугрышев), 45:17 (2:3). Локтионов (Аверин), 53:28 (2:4). Ничушкин (да Коста, Киселевич), 58:59 (3:4).
Место и дата
10 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция