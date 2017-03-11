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Болельщик «ПСЖ» убил друга за насмешки после поражения от «Барселоны»

Источник:  AFPКомментарии

В Габоне болельщик «Пари Сен-Жермен» убил своего друга из-за шуток про поражение «Барселоне» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AFP.

По информации издания, 18-летний житель города Либревиль ударил ножом в шею своего друга, после того, как тот вновь отшутился про поражение парижан каталонской команде.

Пострадавший скончался на месте, а убийца был арестован в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он признался в преступлении, добавив, что сделал это не специально.

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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