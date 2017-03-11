Болельщик «ПСЖ» убил друга за насмешки после поражения от «Барселоны»

В Габоне болельщик «Пари Сен-Жермен» убил своего друга из-за шуток про поражение «Барселоне» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AFP.

По информации издания, 18-летний житель города Либревиль ударил ножом в шею своего друга, после того, как тот вновь отшутился про поражение парижан каталонской команде.

Пострадавший скончался на месте, а убийца был арестован в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что он признался в преступлении, добавив, что сделал это не специально.